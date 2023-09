Serie B, 4ª giornata al via: da Palermo-Feralpisalò a Parma-Reggiana. Il programma

Sono quattro le sfide in programma alle ore 18:30, valevoli per la quarta giornata del campionato di Serie B. C'è anche Palermo-Feralpisalò

Alle ore 18:30 sono otto le squadre che scenderanno in campo: quattro sfide valevoli per la quarta giornata del campionato di Serie B . I tifosi potranno seguire le gare su ben due piattaforme. I diritti sulla visione delle partite cadette per l'intera stagione calcistica 2024-2024 sono affidati, infatti, a Sky e Dazn .

Dopo tre vittorie di fila contro Feralpisalò, Cittadella e Pisa il Parma di Fabio Pecchia sfiderà in casa la Reggiana, reduce dalla sconfitta casalinga contro il Palermo di Eugenio Corini. Tornano in campo anche i rosanero, che ospiteranno la formazione di Stefano Vecchi, matricola della categoria ancora ferma a zero punti. SudTirol-Ascoli sarà il match tra due compagini in salute. La formazione di Bisoli ha riposato nell'ultimo turno, mentre quella di Viali - dopo i primi due ko - ha calato il tris alla Feralpisalò. Si chiude con Modena-Pisa, disputa che si prospetta avvincente sul piano del gioco, al netto delle due filosofie baldanzose e propositive dei rispettivi tecnici: Bianco e Aquilani.