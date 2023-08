Il Palermo a caccia del bis nel match in programma sabato pomeriggio contro la Feralpisalò. Alle ore 18:30, allo Stadio "Renzo Barbera", andrà in scena la sfida valevole per la quarta giornata del campionato di Serie B. I rosanero, dunque, torneranno in campo quattro giorni dopo la vittoria per 3-1 conquistata in trasferta al "Mapei Stadium" contro la Reggiana di Alessandro Nesta: decisive le reti messe a segno da Fabio Lucioni nel primo tempo, da Jacopo Segre ed Edoardo Soleri nella ripresa.