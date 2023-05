Serie B, 37ª giornata: Palermo ko, Venezia settimo. Spal e Benevento retrocesse in C

Nella trentasettesima giornata del torneo cadetto il Bari ha consolidato matematicamente la terza posizione in classifica grazie alla vittoria sulla Reggina e al contemporaneo pareggio del Sudtirol con il Cittadella . Si infiamma la lotta per il quarto posto con Cagliari e Parma (vittoriose su Palermo e Spal ) a un solo punto dalla squadra di Bisoli . Il Venezia batte il Perugia e scavalca proprio la squadra di Corini che resta comunque in zona playoff all'ottava posizione.

Al Benevento non basta la vittoria sul Modena per evitare la retrocessione matematica in Serie C. La Spal di Oddo saluta contestualmente la B a causa della sconfitta nel derby emiliano con la squadra di Pecchia. Pari tra Ascoli e Cosenza con entrambe le squadre che restano in corsa rispettivamente per i playoff e per la salvezza diretta. Il Como di Longo batte la Ternana e consolida matematicamente la categoria.