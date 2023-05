Cagliari-Palermo 2-1: Segre gol, pari Deiola. Rosso a Marconi e sorpasso Lapadula

Palermo tonico e brillante nella prima frazione: vantaggio con il gol di Segre e pari di Deiola. Rosa che cedono l'iniziativa al Cagliari nella ripresa dopo l'espulsione di Marconi e subiscono la rete del sorpasso da Lapadula.

PRIMO TEMPO - Blindare il settimo posto in classifica, portando possibilmente punti in dote dal match dell'Unipol Domus Arena, e abbarbicarsi alla zona playoff in vista dell'ultima sfida di regular season contro il Brescia. Palermo che cerca prestazione e risultato di prestigio contro il Cagliari di Claudio Ranieri, una delle compagine di maggiore caratura strutturale e cifra tecnica dell'intera serie cadetta. Derby delle isole d'alta quota con la reciproca voglia di regalarsi un appendice stagionale con vista sulla Serie A. Privo del bomber Brunori, assente per squalifica ma al seguito della squadra in questa difficile trasferta, Corini si affida all'ormai consueto 3-5-2 elastico e opta per Soleri come partner di Tutino nel reparto avanzato.

Pigliacelli tra i pali, Mateju, Nedelcearu e Marconi a formare il terzetto difensivo, Buttaro e Sala a tutta fascia sulle rispettive corsie, Gomes, Segre e Verre cerniera in zona nevralgica. Tutino a giostrare sul tutto il fronte offensivo a sostegno di Soleri, terminale boa di riferimento.

Con Ranieri in panchina, subentrato a Liverani, la compagine sarda ha scalato progressivamente posizioni in classifica, forte di identità tattica, solidità e pragmatismo, una serie di individualità di altissimo lignaggio per gli standard della categoria. Nandez, Lapadula,Mancosu, Pavoletti, Azzi, questi sono solo alcuini dei pezzi pregiati nel mosaico a disposizione dell'ex tecnico di Roma, Leicester e Valencia. Tegola dell'ultima ora in casa Cagliari il forfait di Prelec.

Due leggerezze in disimpegno, prima Dossena poi Verre, generano potenziali ripartenze pericolose senza esito su entrambi i fronti. Primo squillo Cagliari al minuto nove, ottima protezione della sfera di Lapadula e scarico per Pavoletti, gran destro dell'ex Genoa e pronta risposta di Pigliacelli. Palermo che impatta la gara con discreta personalità, primo scorcio di match godibile e sostanzialmente equilibrato. Manovra fluida e lineare, Buttaro che spinge e si sovrappone con piglio e intensità sul binario destro, Tutino svaria e lega le trame offensive tra le linee. Gioco rosa che trova sbocco in ampiezza, con tre corner conquistati nel primo quarto d'ora. Proprio dalla bandierina, il Palermo la sblocca: Tutino calcia ad uscire, Marconi trova una bella sponda aerea, Segre piazza la zampata con tempismo e chirurgica precisione. Zappa trattiene vistosamente Sala e si becca il cartellino giallo. Palermo che cresce in convinzione e audacia dopo il vantaggio, Gomes crossa per il tentativo di rovesciata di soleri, Dossena mura in corner. Quindi ancora Soleri, ottimo tirocross di Tutino, non trova la porta in spaccata. La solita ingenuità difensiva penalizza l'ottimo avvio degli uomini di Corini: dormita su un fallo laterale, Nandezl liberissimo mette a rimorchio per il piatto destro di Deiola che batte Pigliacelli. Palermo che non si scompone e torna subito a farsi pericoloso: ottimo cambio di fronte per il solito Buttaro e pregevole cross volante del jolly scuola Roma, Dossena anticipa provvidenzialmente Soleri. Ottima uscita di Pigliacelli che anticipa l'attacco alla profondità di Lapadula innescato da Mancosu. Buona chance per il Palermo: corner di Tutino e mancino volante di Sala, deviato dalla difesa sarda, che termina non lontano dal palo. Ancora Palermo, pressing alto e percussione di Tutino, destro deviato da Radunovic in corner. Cagliari pericolosissimo con il medesimo binomio dei gol del pari: spunto e cross di Nandez, stacco di Deiola con la sfera che sfiora il montante. Un bel primo tempo termina in parità.

SECONDO TEMPO - Palermo frizzante in avvio di razione, giropalla avvolgente e imbucata in area di Tutino per l'ottimo inserimento di Verre, il diagonale dell'ex Sampdoria è debole e Radunovic controlla senza patemi. Dossena viene ammonito per un'entrata dura su Tutino. Stessa sorte per Marconi, trattenuta insistita su Lapadula. Ancora Verre prova dai venti metri, il suo mancino è largo. La partita si complica terribilmente per il Palermo al minuto cinquantasei: Marconi entra in ritardo e Valeri gli sventola in facci ail secondo giallo in pochi minuti, rosanero in dieci con oltre mezz'ora da giocare. Cagliari che spinge e Pogliacelli che si oppone al colpo di testa di Goldaniga. Corini inserisce Bettella e rinuncia a Tutino. Palermo in sofferenza e Cagliari che trova il sorpasso con una rasoiata di Lapadula, bravo l'ex Milan a trovare lo spiraglio in un fazzoletto per un gran diagonale mancino che batte Pigliacelli. Ranieri vara un doppio cambio: out Dossena e Zappa, i due ammoniti, dentro Obert e Di Pardo. Corini risponde con Valente, Aurelio e Vido per Mateju, Verre e Sala. Vido prova subito una conclusione al volo ma alza la mira. Altro doppio cambio per i sardi: out Nandez e Deiola, dentro Rog e Kourfalidis. Ultima sostituzione per Corini: spazio a Damiani per Gomes. Palermo che regge generosamente l'urto cagliaritano, ma fatica a rendersi pericoloso. Ci prova ancora Vido, dribbling e destro largo dal limite, su buona sponda di Soleri. Ultimo tentativo di raddrizzare la sfida. Palermo che non trova forze e lucidità per pungere i sardi nel recupero. Palermo che torna in Sicilia senza punti ma con la consapevolezza di aver fornito un ottima prestazione, almeno fino all'espulsione di Marconi con annessa inferiorità numerica, contro una big assoluta di questo campionato, Sogno playoff che resta comunque alla portata degli uomini di Corini, conquistando l'intera posta in palio al Barbera contro il Brescia i rosanero blinderebbero l'attuale ottavo posto in classifica.