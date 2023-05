Serie B, 37ª giornata: Cagliari-Palermo, Reggina a Bari, Brescia-Pisa. Il programma

La trentasettesima - e penultima - giornata di Serie B si disputerà, come di consueto, con tutte le gare in contemporanea ad eccezione del match tra Frosinone e Genoa in quanto entrambe le squadre sono già state promosse in Serie A. Le restanti nove partite sono in programma sabato 13 maggio alle 14, allo "Stirpe" invece in campo alle 16:15.