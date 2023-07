Sampdoria, Quagliarella saluta: “Mi sarebbe piaciuto riportarvi in Serie A ma…”

Si sono ufficialmente divise le strade tra Fabio Quagliarella e la Sampdoria . Si interrompe così questo rapporto dopo 293 presenze e 106 gol in maglia blucerchiata. Con ogni probabilità, finirà anche la carriera da calciatore che in più occasioni, visto anche il fattore età del classe 1983, aveva ribadito la sua volontà di continuare a giocare solamente a Genova. L'ormai ex pilastro della formazione ligure ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram salutando la piazza:

"A volte anche le cose più belle finiscono, purtroppo siamo arrivati all’ultimo capitolo di questa lunga storia d’amore tra me e voi. Sapete che mi sarebbe piaciuto provare a riportare la Samp sul palcoscenico che merita, ma il legame che c’è con voi non finirà certo oggi. Farò sempre il tifo per la Samp che è una seconda casa e la mia porta resterà aperta. Sempre e per sempre dalla stessa parte ci troveremo".