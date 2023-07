La Sampdoria ha salutato via social il suo capitano, Fabio Quagliarella dopo la retrocessione in Serie BKT dell’anno scorso

La Sampdoria saluta Fabio Quagliarella. Il club fresco di retrocessione in Serie B ha deciso di salutare il suo ormai ex capitano al termine dell’ultima stagione. Di seguito, il comunicato della compagine blucerchiata:

“Dicendo “grazie” tu crei amore. Un amore - il nostro - che non finirà mai. Grazie Fabio, per averci fatto gioire, gridare, saltare e sognare. Grazie di cuore, Capitano. Per sempre uno di noi".