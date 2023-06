Sampdoria, giornata decisiva per Fabio Grosso. Radrizzani ha scelto l’ex Frosinone

Una panchina particolarmente ambita quella della Sampdoria, non solo su scala nazionale, dopo l'addio di Dejan Stankovic , conseguenziale alla retrocessione in Serie B . Per la nuova proprietà blucerchiata c'è voglia di compiere una scelta ponderata e accurata, puntando su un tecnico che abbia in dote tutti i requisiti utili a garantire progettualità, stabilità e risultati ambiziosi a medio-lungo termine. Il tecnico campione uscente dell'ultimo torneo cadetto con il Frosinone è pronto a rilanciarsi sempre nella seconda divisione italiana, con una compagine di ben altro respiro, come quello doriana.

Questo lunedì, come riporta Il Secolo XIX, risulterebbe decisivo per l’affondo da parte di Radrizzani per il tecnico ex Frosinone. Nel caso di una risposta negativa da parte dell'ex Palermo e Juventus da calciatore, la Sampdoria virerebbe sull'alternativa Marco Baroni che non ha rinnovato il proprio contratto con il Lecce. Sullo sfondo restano invece le figure di Giuseppe Iachini e di Andrea Pirlo. Un'ulteriore ormai ex alternativa come Francesco Farioli ex collaboratore tecnico di Roberto De Zerbi, sembra invece indirizzato verso il Nizza.