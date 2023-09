Sampdoria-Catanzaro, Pirlo: “Come una finale. Classifica? Non dobbiamo avere paura”

La classifica non sorride alla Samp - "Sappiamo qual è l'importanza di vestire questa maglia e spiace tutti essere in questa parte della classifica. Il lavoro va avanti, si cerca di migliorare gli errori e di portare avanti un percorso iniziato a luglio. Sapevamo tutti che ci sarebbero state delle difficoltà ma non bisogna abbassare la testa, dobbiamo stare col petto in fuori e testa alta perché di momenti difficili ce ne saranno ancora però solo col lavoro quotidiano e con la forza del gruppo si esce da questi momenti. Paura non dobbiamo averla. Sappiamo che la Serie B è un campionato duro e difficile però se ci mettiamo lì a pensare negativo non ne usciamo. Bisogna pensare partita per partita, non facciamo proclami ma sappiamo che ogni gara diventa fondamentale".