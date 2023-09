Corini: “Brunori? Nei rigori concetto emotivo. Lund-Aurelio, freschezza diversa…”

"Ho rivisto la partita d'andata contro il Sudtirol, abbiamo preso un gol particolare. Nell'ultima mezz'ora siamo stati sempre nella loro metà campo. Quando affronti una squadra che difende con un basso baricentro è complicato trovare le giocate giuste. Quando perdiamo palla dobbiamo essere bravi ad essere posizionati bene. La prestazione c'è stata, le condizioni per fare un risultato diverso le avevamo create. Brunori? Matteo ha fatto bene, quello su cui sto lavorando è sulla capacità di uscire a giocare. E' bravissimo ad attaccare la profondità, ma a volte devo portare fuori qualcosa dall'area. Percepisco che c'è stata una crescita e sono contento. Nel finale ha avuto capacità di mettersi in una determinata posizione per poi attaccare l'area. Nei rigori c'è un concetto emotivo, a Bari ho scelto di dare continuità rispetto all'anno scorso. Siamo tornati a dare questa responsabilità al nostro capitano. Sono felice per Brunori, c'è un concetto tecnico sui rigori ma è anche un discorso emotivo. Alternanza Lund-Aurelio? Vogliamo prenderci vantaggi sulla catena di sinistra e per me è corretto avere una freschezza diversa in base allo sviluppo della partita. Se posso aumentare la frequenza del passo lo faccio. Sia Lund che Aurelio hanno fatto molto bene a Venezia".