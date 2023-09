Palermo-SudTirol, i convocati di Corini: non c’è Insigne. Ecco il perché

Nella lista dei convocati di mister Corini per Palermo-SudTirol, oltre a Buttaro, Valente e Di Mariano, non risulta a sorpresa Insigne.

Diramata la lista dei convocati del Palermo in vista della gara contro il SudTirol in programma domenica alle 16:15 allo stadio "Renzo Barbera". Nell'elenco di mister Eugenio Corini non risulta Roberto Insigne, costretto al forfait a causa di una sindrome influenzale con stato febbrile. Questa la lista: