Reggina, la Corte Federale di Appello anticipa l’udienza: ecco la nuova data

Dopo una giornata piena di calcio giocato in questo trentacinquesimo turno di Serie B , che ha visto tra le altre la caduta della Reggina sul campo del Frosinone, aprendo le porte della promozione in Serie A per i ciociari.

Negli ultimi mesi hanno tenuto banco in Serie B le questioni legate alle situazioni finanziarie di Reggina, Parma e Genoa. La questione relativa al club calabrese è quella più spinosa. Dopo i tre punti di penalizzazione arrivati il 17 marzo, per la Reggina, è arrivato anche il deferimento per il mancato pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps al 16 marzo. Il club calabrese ha già presentato ricorso alla Corte Federale per i punti tolti, ai quali però potrebbero aggiungersene altri sette in corso d'opera.