Serie B, penalizzazione Reggina: battaglia legale e rinvio playoff. La situazione

A sole quattro giornate dal termine della Serie B , la situazione in zona playoff è più combattuta che mai. Diverse formazioni in corsa, dal nono al quattordicesimo posto sono raccolte sei squadre in due punti, con l'ottava posizione distante invece solo due lunghezze. La classifica però potrebbe essere riscritta, non sul campo. Negli ultimi mesi hanno tenuto banco le questioni legate alle situazioni finanziarie di Reggina, Parma e Genoa .

I ducali e i rossoblu hanno patteggiato in sede di tribunale federale, mentre, come riporta Sky Sport, la questione della Reggina è quella più spinosa. Dopo i tre punti di penalizzazione arrivati il 17 marzo, per la Reggina, è arrivato anche il deferimento per il mancato pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps al 16 marzo. Il club calabrese ha già presentato ricorso alla Corte Federale per i punti tolti, ai quali però potrebbero aggiungersene altri sette in corso d'opera. "La legge a cui si sta attenendo la Reggina è stata recepita dalla Figc, ma successivamente all’adesione dei calabresi. Quindi la Figc si comporta come se non esistesse, mentre invece la società di Saladini sta “semplicemente” seguendo una norma dello Stato". Prosegue così l'analisi di Sky.