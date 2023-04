La Gazzetta dello Sport: “Reggina nei guai! Raffica di accuse, rischio -7”

Per il primo processo erano arrivati tre punti di penalizzazione. "Le nuove contestazioni per Irpef e Inps saranno in qualche modo accorpate, in teoria potrebbero costare 2 punti in tutto; la reiterazione per quelle saltate il 16 febbraio gli stessi 3 punti, mentre la recidiva può dare un altro punto ognuna: sarà un -7?", si legge. La squadra di Pippo Inzaghi potrebbe, dunque, essere catapultata dalla zona playoff a quella playout del campionato di Serie B. "Ma si farà in tempo ad avere una sentenza definitiva, fino al Collegio di Garanzia del Coni? Sembra proprio impossibile", prosegue la Rosea. Il rischio rinvio degli spareggi promozione – come avvenuto per la Serie C – è alto. Modena, Palermo, Ascoli e Ternana puntano l'ottavo posto, a meno che non si decida di fare cadere la penalizzazione sulla prossima stagione: scelta non semplice.