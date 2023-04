Palermo, verso il Como: seduta mattutina al “Renzo Barbera”. Il report

Quattro giorni e sarà Como-Palermo, match valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie B. Prosegue, dunque, la preparazione della squadra di Eugenio Corini alla gara in programma lunedì alle ore 12:30 allo Stadio Comunale "G. Sinigaglia". I rosanero - informa il club di viale del Fante - sono scesi in campo questa mattina fra le mura dello Stadio "Renzo Barbera". Matteo Brunori e compagni hanno svolto un'attivazione e circuit training in palestra, un circuito tecnico, un'esercitazione tattica sulla fase difensiva ed una partita a tema.