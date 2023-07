Reggina, firmato preliminare cessione club alla Guild: closing e ammissione in B…

Giorni caldissimi in casa Reggina. In chiave presente e soprattutto futura. Oggi, giovedì 6 luglio, si dovrebbe conoscere il parere della Covisoc sul ricorso presentato dal club calabrese avverso all'esclusione dal prossimo campionato di Serie B per le note pendenze erariali. Domani, venerdì 7 luglio, sarà il Consiglio Federale a valutare gli elementi del ricorso e prendere una decisione sull'eventuale riammissione della Reggina al torneo cadetto. In un contesto estremamente caotico e convulso, i tesserati attuali, tra staff tecnico e calciatori, attendono di comprendere che tipo di scenari potrebbero profilarsi a breve per il loro futuro. Intanto, attraverso una nota ufficiale, la Reggina ha ufficializzato la firma di un preliminare di vendita del club alla Guild Capital, società inglese guidata da Marco Quaranta. L'esperienza del patron Saladini alla Reggina dovrebbe quindi terminare dopo circa un anno. La nota informa che il closing, subordinato alla riammissione della Reggina al prossimo campionato di Serie B, è programmato per i prossimi giorni. Filtra un flebile ottimismo in casa amaranto, ma resta grande preoccupazione per un futuro ancora tutto da decifrare.