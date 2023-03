Reggina, Crisetig: “Gli stipendi sono sempre arrivati. Squadra e società unite”

Momento complicato in casa Reggina . La formazione di Pippo Inzaghi ha collezionato ben otto sconfitte e due sole vittorie nelle dieci partite disputate nel 2023. Un rendimento che ha fatto scivolare Fabbian e compagni dai piani alti della classifica al settimo posto del torneo cadetto. Inoltre il club amaranto non avrebbe rispettato la scadenza del 16 marzo per il pagamento degli stipendi, oltre che dei contributi IRPEF . Stando a quanto riportato da Tuttosport, nei prossimi giorni la Procura Federale della Federcalcio potrebbe sottrarre quattro punti di penalizzazione sull’attuale classifica dei calabresi (APPROFONDISCI QUI) .

“Contro il Cagliari non abbiamo disputato una buona prestazione. Dispiace per i 17 mila presenti al Granillo. Adesso però pensiamo solo al Genoa. Abbiamo le potenzialità per vincere in ogni occasione. Dobbiamo invertire il trend. Pensare ai play-off? Il nostro obiettivo deve essere quello di pensare partita dopo partita. Dobbiamo avere solo il Genoa in testa. Squadra e società sono unite. Adesso dobbiamo solo rimboccarci le maniche. La piazza è una di quelle che vive di calcio. Le voci non stanno distraendo lo spogliatoio, siamo compatti. Gli stipendi sono sempre arrivati con continuità. Fabbian? E’ un grande giocatore e un bravo ragazzo.”