Reggina, forte rischio penalizzazione per mancato pagamento degli stipendi

Nella giornata di ieri è arrivata la comunicazione della Procura della FIGC al club calabrese, che non ha rispettato la scadenza del 16 marzo per il pagamento degli stipendi, oltre che dei contributi IRPEF. Come sottolinea l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, tale situazione è responsabilità diretta del club e dei legali rappresentanti Marcello Cardona (presidente) e Paolo Castaldo, secondo quanto stabilito dall'organo federale.

Adesso la Reggina avrà a disposizione 5 giorni di tempo per produrre una memoria difensiva, poi la Procura ne avrà 10 per il deferimento. La possibile sanzione prevista è di 4 punti, inoltre sarà in seguito affrontata anche la seconda scadenza non rispettata del 16 marzo.