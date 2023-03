Reggina-Cagliari 0-4, Ranieri travolge Inzaghi. Doppio Lapadula, sardi al sesto posto

Dopo quasi dodici minuti si è sbloccato il match con il solito Lapadula. L'ex Milan aveva prima raccolto con il tacco il cross dalla sinistra di Azzi, trovando la respinta corta di Colombi e ribadendo in rete da pochi passi. Quattordicesimo centro in campionato per l'italo-peruviano che lo aveva permesso di superare temporaneamente nella classifica marcatori Brunori del Palermo. Al 42' è stato fischiato un calcio di rigore in favore del Cagliari per un tocco col braccio di Camporese sul cross di Azzi. Dal dischetto glaciale Lapadula con un sinistro che ha spiazzato Colombi. L'ex Pescara ha anche agganciato Cheddira in cima alla classifica del "Pablito" grazie a questo penalty, oltre a staccarsi dal già citato Brunori. Nella ripresa non è cambiato il copione ed è notte fonda per la Reggina che con un altro tocco col braccio ha regalato il secondo rigore ai sardi. Dal dischetto al 63' si è presentato stavolta Mancosu, realizzando il gol del tris. Anche in veste di assistman, Lapadula ha servito con una sponda un pallone morbido per Zappa al terzo minuto di recupero. Appoggio in rete davvero facile per il numero ventotto dei rossoblù che ha dunque calato il poker che vale l'umiliazione totale per i granata di Filippo Inzaghi.