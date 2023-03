Serie B: vincono Genoa e Pisa, Parma e Frosinone ko. Risultati e classifica

Dopo la vittoria conquistata ieri sera dal Palermo contro il Modena, sono quattordici le squadre scese in campo alle ore 14:00. Torna al successo il Pisa, che ha battuto per 2-0 il Benevento fra le mura amiche dell'Arena Garibaldi. Vince ancora il Genoa di Alberto Gilardino, così come il Sudtirol di Pierpaolo Bisoli. Perdono Parma e Frosinone, sconfitte rispettivamente da Como e Cosenza in extremis. Di seguito, i risultati delle gare giocate - valevoli per la trentesima giornata del campionato di Serie B - con i relativi marcatori, in attesa di Reggina-Cagliari (alle 16:15) e Ternana-Bari (domani):