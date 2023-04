Reggina-Brescia, formazioni ufficiali: ok Listkowski, Inzaghi con Strelec e Menez

La trentaquattresima giornata di Serie B si aprirà questa sera, venerdì 21 aprile, con l'anticipo del "Granillo" tra la Reggina e il Brescia. Calabresi reduci dal pareggio contro il Benevento, a caccia di punti per consolidare la zona playoff. Rondinelle che dopo due risultati utili di fila inseguono la salvezza. Di seguito le formazioni ufficiali del match, in programma alle 20:30 (Clicca qui per la preview)