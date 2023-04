Reggina-Brescia, probabili formazioni: Inzaghi per i playoff con Menez e Strelec

La preview dell'anticipo della trentaquattresima giornata di Serie B

Quasi tutto pronto per Reggina-Brescia. Il match - valido per l'anticipo della trentaquattresima giornata di Serie B - è in programma alle ore 20.30 allo stadio Oreste Granillo.

In settimana la Reggina è stata penalizzata di tre punti nell'attuale torneo cadetto. Con i sette raccolti nelle ultime tre gare, la squadra calabrese era tornata a rialzare la testa in Serie B dopo uno dei periodi calcistici più complicati della carriera da allenatore di Filippo Inzaghi. In graduatoria, adesso, Menez e compagni ricoprono l'ottava posizione con un vantaggio di tre lunghezze rispetto a Modena, Palermo e Ternana. A cinque giornate della fine del campionato l'obiettivo playoff resta alla portata della Reggina che questa sera sarà impegnata contro il Brescia in una partita complicata viste le speranze salvezza delle Rondinelle.

La formazione guidata da Gastaldello è reduce da due risultati utili consecutivi ottenuti contro Ternana e SPAL. Rodriguez e compagni sono invischiati nella zona retrocessione e hanno un disperato bisogno di far punti per prendere una boccata d'ossigeno. Sono cinque le lunghezze che separano il Brescia dalla zona salvezza ed è per questo motivo che la squadra lombarda ha bisogno di portare quanti più punti possibili a casa da qui alla fine del campionato.

Inzaghi, salvo sorprese, punterà sul 3-5-2 con Menez e Strelec in attacco. Gastaldello dovrebbe, invece, rispondere con un 4-3-2-1 con la qualità di Listkowski e Rodriguez a supporto di Ayé. Ecco, di seguito, le probabili formazioni del match in programma questa sera.

PROBABILI FORMAZIONI — REGGINA (3-5-2): Colombi; Cionek, Camporese, Loiacono; Pierozzi, Fabbian, Crisetig, Hernani, Liotti; Menez, Strelec. All.: F. Inzaghi.