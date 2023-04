Benevento-Reggina, Inzaghi: “Avrei firmato per un +6 sul Palermo. A Brescia…”

Dopo due vittorie consecutive, la Reggina impatta contro il Benevento al "Vigorito" nella trentatreesima giornata di Serie B . Al vantaggio amaranto, firmato nel primo tempo da Niccolò Pierozzi , ha risposto nel finale la rete di Ciano per i campani. Quinto posto e quarantanove punti per la compagine di Pippo Inzaghi , che conserva un margine di tre lunghezze dal Pisa ottavo. Al termine del match contro i sanniti, il tecnico della Reggina è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni:

"«È un punto d’oro, avrei firmato col sangue per avere 6 punti di vantaggio sul Palermo. Venerdì col Brescia possiamo ipotecare i playoff, perciò mi aspetto una grande mano dai nostri tifosi, con una vittoria il sogno sarebbe a tiro. Siamo stati bravi nel primo tempo, ma dovevamo essere più incisivi e chiudere la partita. Poi nella ripresa il Benevento è cresciuto, anche se il nostro portiere non è stato praticamente mai impegnato. Avevo paura di questa gara, conosco i valori dei sanniti. Mi auguro che possa farcela, con un presidente come Vigorito non può che stare in categorie importanti. Dialogo con Vigorito? Ci siamo detti che forse non ci siamo resi pienamente conto di che cosa straordinaria abbiamo fatto insieme qui, questo è dovuto alla mancanza di pazienza che c’è nel calcio italiano. Perciò rifletterò molto nel decidere le prossime tappe della mia carriera"