Reggiana-Venezia 1-0, super gol di Gondo, fermato Vanoli. Pohjanpalo sbaglia rigore

Episodio chiave della partita nella prima frazione di gioco: viene fischiato un calcio di rigore in favore del Venezia a causa di un tocco con il braccio di Pieragnolo in area. Dal dischetto Bardi è riuscito ad ipnotizzare Pohjanpalo che ha clamorosamente fallito il proprio penalty al 39'. Ad inizio ripresa, la Reggiana ha punito al 47' con Gondo che si è coordinato con il destro studiando la traiettoria del pallone calciato dalla bandierina ed ha spedito in fondo alla rete il vantaggio della formazione di Nesta. Nel giro di dieci minuti, tra il 52' e il 62', la formazione lagunare rimane in dieci per l'espulsione recapitata a Zampano che mette la strada in salita per i suoi. Nel finale di gara consueta girandola di cambi che non cambia le sorti del match. Con questo successo gli emiliani si allontanano dalla zona retrocessione; veneziani che non riescono a seguire le orme del Parma e con questa sconfitta si trovano momentaneamente a cinque punti dalla capolista.