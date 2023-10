Reggiana-Venezia, probabili formazioni: quante assenze per Nesta, Modolo dal 1′

La sfida tra Reggiana e Venezia è in programma alle ore 18:30 al Mapei Stadium: le probabili scelte dei due allenatori.

Mediagol ⚽️

A caccia di conferme e dell'intera posta in palio. Alle ore 18:30, al "Mapei Stadium", la Reggiana ospiterà il Venezia nel match valevole per la decima giornata del campionato di Serie B. Un avversario che Paolo Vanoli non intende sottovalutare: "La Reggiana è costruita bene con giocatori molto esperti e di categoria, ha raccolto poco per quanto fatto vedere in campo. Ha preso tanti giocatori che forse hanno bisogno di un po’ di tempo per integrarsi, magari la sosta gli ha fatto bene da questo punto di vista. Senz’altro la mano di Nesta si vede. Come ripeto sempre, la B è difficile ed è bella per questo. Ogni partita deve essere come giocare contro la capolista, questa deve essere la nostra mentalità", ha dichiarato il tecnico del Venezia alla vigilia, in sede di conferenza stampa.

Il Venezia è reduce dall'importante successo ottenuto in casa contro la capolista Parma prima della sosta per gli impegni delle Nazionali. Diciotto i punti conquistati fin qui dagli ospiti, frutto di cinque vittorie, tre pareggi ed una sconfitta rimediata contro il Palermo. Quattordici le reti messe a segno in nove gare, otto i gol subiti. Occupa il quindicesimo posto della classifica di Serie B, invece, la Reggiana a quota otto punti. Uno score frutto di un successo, cunque pareggi e tre ko. Otto i gol siglati fin qui, tredici le reti incassate. Inoltre, i lagunari sono ancora imbattuti fuori casa e, dopo le vittorie di Parma e Catanzaro, puntano ad avvinarsi al vertice, sapendo che affronteranno una trasferta con diverse insidie. Alla Reggiana, infatti, servirebbe un successo in casa dopo tre pareggi consecutivi al Mapei.

Al cospetto della squadra allenata da Alessandro Nesta, Vanoli non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salterà il match, infatti, Jay Idzes, titolare inamovibile della formazione veneta. Il talentuoso difensore olandese è stato colpito da una trombosi venosa con micro embolismo polmonare. Dimesso dall'ospedale è in buone condizioni fisiche, ma i tempi di recupero saranno definiti nel corso dei prossimi follow up medico sanitari. Out anche Joronen, Jajalo e Svoboda, mentre torna a disposizione Sverko. Nesta, invece, dovrà rinunciare al lungodegente Vido, a Vergara, Romagna, Sampirisi e Pettinari. Oltre agli squalificati Bianco e Kabashi. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dei due allenatori, che punteranno rispettivamente sul 4-3-2-1 e sul 4-4-2.

LE PROBABILI FORMAZIONI — REGGIANA (4-3-2-1): Bardi; Libutti, Rozzio, Marcandalli, Pajac; Portanova, Cigarini, Crnigoj; Girma, Antiste; Gondo. Allenatore: Nesta.

VENEZIA (4-4-2): Bertinato; Candela, Altare, Modolo, Zampano; Lella, Busio, Tessmann, Ellertsson; Pohjanpalo, Gytkjaer. Allenatore: Vanoli.

DOVE VEDERE REGGIANA-VENEZIA IN TV — I tifosi potranno seguire la gara Reggiana-Venezia su ben due piattaforme. I diritti sulla visione delle gare del campionato cadetto per l'intera stagione calcistica 2023/2024 sono affidati, infatti, a Sky (canali 202 e Sky Sport 251) e Dazn. La sfida sarà disponibile anche in streaming su Now e Sky Go.