La sfida tra Reggiana e Palermo, in programma martedì sera, perderà uno dei protagonisti. Vido salta la gara contro la sua ex squadra.

Una delle note positive di questo avvio di stagione della Reggiana è stata senz'altro Luca Vido. L'ex attaccante del Palermo si è integrato bene negli schemi tattici del tecnico Alessandro Nesta ed ha trovato in diverse occasioni anche la via della rete, ricordando la più recente che ha fissato il risultato sul 2-2 in quel di Como, con gli emiliani che hanno recuperato il doppio svantaggio.