Serie B, presentazione calendari 2022-2023: Sky annuncia i conduttori del sorteggio

Sky sarà una delle emittenti che trasmetteranno in diretta i sorteggi del calendario della prossima Serie B , che andranno in scena all' Arena dello Stretto “Ciccio Franco” (o Teatro Anassilaos) di Reggio Calabria . Questi i dettagli comunicati da Sky Sport in merito alla conduzione del programma che presenterà il calendario del campionato cadetto:

"Una cornice meravigliosa come il Lungomare di Reggio Calabria. Non poteva esserci scelta più suggestiva per il battesimo del nuovo calendario di serie B per una stagione che si annuncia entusiasmante e che naturalmente potrete vedere tutta in diretta su Sky Sport. Il sorteggio del calendario sarà trasmesso dalle 20.30 in diretta su Sky Sport Calcio con la conduzione affidata a Marina Presello e Marco De Micheli e in streaming su skysport.it. Il primo match è previsto per venerdì 12 agosto. Il campionato di serie B non si fermerà durante la lunga pausa del Campionato del Mondo garantendo 4 spettacolari giornate per gli abbonati Sky".