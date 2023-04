Pisa-Bari, D’Angelo: “Arbitro ammetta gli errori ma non credo sia capace di scusarsi”

Non mancano le polemiche per il Pisa di D'Angelo dopo la sconfitta contro il Bari

Luca D'Angelo , tecnico del Pisa , in sala stampa ha commentato con estrema amarezza la sconfitta casalinga contro il Bari , con i biancorossi che hanno ribaltato il vantaggio dei nerazzurri in extremis grazie al calcio di rigore realizzato da Antenucci. I toscani rischiano di perdere la propria posizione utile per i playoff visti i recenti scivoloni. Di seguito le dichiarazioni del tecnico dei nerazzurri, poco d'accordo sulla condizione della gara da parte della classe arbitrale:

"Poco da dire. Il regolamento è scritto. Regola testuale. Quando abbiamo chiesto spiegazioni, ci è stato detto sia da lui che dall'osservatore, che l'interpretazione è stata giusta: la cosa grave è quella. Avrebbe dovuto interrompere il gioco, non fare l'uno-due con Morachioli. Ricorso? Non lo so, l'unica possibilità sarebbe che l'arbitro ammetta l'errore, ma non credo, avendoci parlato, capace di chiederle scusa. Espulsione dopo il triplice fischio? Caracciolo, da capitano, ha chiesto all'arbitro di guardare la palla. Lo ha espulso: rosso diretto. Il rosso per Nagy, invece, ci può stare".