Pisa, Aquilani: “Si può migliorare. Ho bisogno di giocatori funzionali alle mie idee”

Il Pisa dopo l'esonero di Luca D'Angelo ha deciso di affidare la guida tecnica ad Alberto Aquilani . L'ex allenatore della Fiorentina - Primavera lo scorso weekend ha affrontato in un match amichevole il Como terminato 1-1 per un antipasto della prossima Serie B. Di seguito le sue dichiarazioni in merito riportate da calciopisa.it:

“E’ un test che a noi serviva per misurarci contro una squadra forte della nostra categoria. Ci sono delle cose positive e altre da migliorare come è giusto che sia. Abbiamo messo minuti nelle gambe a quasi tutti i calciatori. Sono curioso di rivedere la partita per capire dove dobbiamo migliorare. In alcune circostanze si poteva fare meglio nell’ultima parte del campo. Nonostante la forza dell’avversario e il caldo ai ragazzi, sotto il profilo dell’impegno e dell’attitudine, non posso rimproverare nulla”.