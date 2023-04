Perugia-Reggina, probabili formazioni: Menez stringe i denti. Luperini sfida Fabbian

La Reggina ha subìto un crollo inspiegabile già approfondito con ben nove sconfitte in undici partite, con anche lo "spettro" della penalizzazione che incombe sulla piazza calabrese. Sarà di fondamentale importanza per la formazione di Filippo Inzaghi ottenere tre punti per mantenere salda la propria posizione in zona playoff, provando a staccarsi dal Palermo, sorpassare il Parma ed agganciare il Pisa al settimo posto. Due "big" dei granata non prenderanno parte alla trasferta umbra, ovvero Niccolò Pierozzi e Zan Mayer, mentre Jeremy Menez è partito con la squadra e potrebbe partire dal primo minuto nonostante non sia al 100% della forma.