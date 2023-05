Perugia-Cagliari, formazioni ufficiali: titolari Mancosu e Goldaniga, ok Luperini

Le formazioni ufficiali di Perugia-Cagliari, anticipo della trentaseiesima giornata di Serie B, in programma alle 20:30

La trentaseiesima giornata di Serie B si apre oggi, 5 maggio alle 20:30, con l'anticipo del "Curi" tra Perugia e Cagliari. In palio punti importanti, per la salvezza da un lato e per consolidare i playoff dall'altro. Di seguito le formazioni ufficiali: (QUI LA PREVIEW):