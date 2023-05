Perugia-Cagliari, probabili formazioni: Mancosu dalla panchina, 3-5-2 per Ranieri

Perugia-Cagliari è una partita valevole per la 36a giornata del campionato di calcio di Serie B 2022-23. I padroni di casa occupano attualmente il 18° posto in classifica a quota 36 e sono in cerca di preziosi punti salvezza, mentre i sardi sono al 5° posto in classifica con 51 punti e puntano i playoff a tre giornate dalla fine del campionato di Serie B 2022/23.