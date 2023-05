Perugia-Benevento 3-2, procura federale sospetta illecito sportivo. Aperta inchiesta

Tuttavia, la procura FIGC sospetta che ci sia stato un illecito sportivo dietro il terzo gol del "Grifone" contro le "Streghe". Il procuratore federale Giuseppe Chiné, che pochi giorni prima si era occupato del caso plusvalenze in casa Juventus, ha aperto un fascicolo poiché il modo in cui è stato realizzato il gol di Christian Kouan, a suo parere, sembrerebbe sospetto: l'attaccante ivoriano aveva approfittato di un errore in fase di impostazione della difesa giallorossa per poi insaccare con il portiere Manfredini fuori dai pali.