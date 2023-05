Cosenza-Brescia, formazioni ufficiali: Gastaldello punta su Huard e Ayé. Nasti dal 1′

REGOLAMENTO PLAYOUT

Una tra Brescia e Cosenza retrocederà in Serie C. Biancazzurri e rossoblù si incroceranno due volte, sempre alle 20:30, prima in Calabria (giovedì 25 maggio) e poi in Lombardia (giovedì 1 giugno). Per i playout è previsto che, in caso di parità dopo il doppio confronto, il destino di Brescia e Cosenza si decida ai tempi supplementari ed, eventualmente, con i calci di rigore. Il motivo? Le due formazioni hanno raccolto lo stesso numero di punti in campionato.