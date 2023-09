Parma-Sampdoria, Pirlo: “Prestazione da cui ripartire. Bello vedere lo stadio pieno”

ERRORI – «Abbiamo sbagliato qualche scelta finale per mancanza di lucidità e stanchezza ma lo spirito è sempre stato quello di voler vincere la partita. Ci lasciavano parecchi spazi però è la prestazione che volevamo tutti e da cui ripartire».

TIFOSI – «La cosa più bella è vedere lo stadio così pieno con tanti nostri tifosi al seguito. Penso che non li abbiamo delusi».

VERSO IL COMO – «Abbiamo speso tanto a livello fisico e mentale, veniamo da una settimana pesante e adesso la cosa più importante è recuperare perchè ci aspetta un’altra gara di questo livello. Sarà una partita difficile contro una squadra che ha speso tanto, investito per venire in Serie A il primo possibile come tutti e quindi dobbiamo essere pronti e preparla al meglio perchè sarà un’altra sfida di alto livello».