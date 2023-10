Parma-Como, probabili formazioni: dubbio in difesa per Pecchia, Chajia dal 1′

DOVE VEDERE PARMA-COMO IN TV

I tifosi potranno seguire la gara Parma-Como su ben due piattaforme. I diritti sulla visione delle gare del campionato cadetto per l'intera stagione calcistica 2023/2024 sono affidati, infatti, a Sky (canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 251) e Dazn. La sfida sarà disponibile anche in streaming su Now e Sky Go.