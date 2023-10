Il Palermo a caccia dei tre punti nel match in programma lunedì sera contro lo Spezia. Alle ore 20:30, allo Stadio "Renzo Barbera", andrà in scena la sfida valevole per la decima giornata del campionato di Serie B. I rosanero, dunque, torneranno in campo dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, preceduta dalle tre vittorie di fila conquistate contro il Venezia, Sudtirol e Modena. Secondo posto in classifica consolidato, diciannove punti incassati fin qui dalla squadra di Eugenio Corini con quattordici reti all'attivo e appena quattro gol subiti. Ed una partita da recuperare rispetto al Parma capolista.