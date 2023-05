Palermo, una vittoria in dodici partite. Eppure i playoff restano ancora ad un passo

I siciliani continuano ad essere "affetti" dalla pareggite, arrivando a quota otto "X" nelle ultime dodici uscite. Uno score del genere potrebbe far pensare che la squadra sia ormai tagliata fuori dalla corsa ai fatidici playoff. Malgrado ciò, i risultati negativi di Pisa e Reggina, con i toscani che hanno raccolto solamente un punto in quattro gare e con i calabresi spesso ko e vicini ad un'altra penalizzazione, tengono il Palermo perfettamente ancora in gioco, con l'ottavo posto distante solamente un punto. "È chiaro che gli 11 punti racimolati impongono un viaggio esplorativo all’interno della crisi di risultati. Le cause sembrano diverse: dalle scelte di Corini a un calo fisico che inizia a essere evidente. [...] La sensazione, da un po’, è che la squadra riesca a tenere un ritmo alto e costante soltanto per 30 minuti, poi è come se dovesse rifiatare ed è il periodo in cui si è fatta sempre colpire, soprattutto da situazione di vantaggio", ribadisce il quotidiano.