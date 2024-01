Palermo, solidità e continuità nella proposta: Pigliacelli inoperoso, rosa spreconi

Il Palermo ha pareggiato a Catanzaro, ma sul piano prestazionale esce ancora qualcosa di positivo, nel segno della continuità. Pigliacelli poco chiamato in causa.

⚽️

E' chiaro, uscire con un pareggio dopo aver creato più pericoli del tuo avversario è sempre un grande rammarico. Si cresce in consapevolezza, continuità ed il ben ritrovato barlume di solidità. Il Palermo strappa un punto a Catanzaro grazie al colpo di testa di Jacopo Segre, all'alba del secondo tempo, in risposta al centro numero sette in stagione di Tommaso Biasci.

Forse per quasi tutti i novanta minuti, finalmente, i ragazzi di EugenioCorini hanno provato a costruire gioco in fase di possesso e aggredire quello avversario, nei momenti in cui il pallone era tra i piedi giallorossi. E' chiaro che i rosa visti contro la Cremonese o nei primi tempi di Como, Cittadella e Modena abbiano impressionato maggiormente, ma è sempre mancata quella costanza che non permetteva al club di Viale del Fante di riconoscersi, sempre e comunque, all'interno dei novanta minuti. Nessuno esclude diversi momenti del match dal ritmo soporifero e piuttosto poveri sul piano tecnico, con manovre piatte e diversi errori di misura negli sviluppi. Ma contano parecchio le intenzioni, come quelle di non schiacciarsi quasi mai e tentare.

Ieri sera il Catanzaro ha sicuramente detenuto il maggior numero di palloni, al netto di un 67% possesso palla in favore della compagine calabrese. D'altro canto, sempre con l'ausilio dei dati, possiamo individuare come questa detenzione della sfera, abbia prodotto una sola conclusione nello specchio della porta, tradottasi in rete. Uno stappo del match, quasi a sorpresa, con la formazione di Vivarini che la sblocca al minuto ventisette. Cross in mezzo all'area dalla trequarti, Soleri mura un primo tentativo sottomisura, poi Biasci è il più lesto su una palla vagante e batte con il destro Pigliacelli. Quest'ultimo, non sarà mai più chiamato in causa su una conclusione, seppur sono da considerare le situazioni favorevoli firmate Scognamillo e Ambrosino. Invece, oltre ad aver concluso tre volte in porta, il Palermo ha preso un palo (quasi autogol di Situm) e avuto almeno due (ulteriori) situazioni con Mancuso, andate fallite per dettagli. Opportunità che avrebbero decisamente potuto cambiare la storia di una partita, terminata in pareggio, che se avrebbe dovuto decidere a chi dare la gioia del successo, l'avrebbe data sicuramente alla società targata City Football Group.

