Palermo, scelte quasi obbligate per Corini in difesa. Ballottaggio tra Saric e Broh

L'eclettico laterale Mateju è in grado di ricoprire più ruoli grazie alla propria duttilità, con il ceco ex Brescia che potrebbe anche presentarsi come centrale di destra in una difesa a tre come più volte dimostrato in questa stagione. Tuttavia, viste anche le recenti cessioni, alcune ufficiali ed altre in dirittura d'arrivo, come quelle di Accardi, Crivello, Pierozzi, Doda e Devetak, Corini non riesce a trovare alternative sulle corsie basse. Manca specialmente un'alternativa a Marco Sala sulla sinistra, ricordando la recente beffa di calciomercato con Paulo Azzi che è stato soffiato dal Cagliari. Il binomio dirigenziale composto da Leandro Rinaudo e Luciano Zavagnovaglia alcuni nomi per l'alternanza con il difensore arrivato dal Sassuolo ma Corini dovrà ragionare pensando al presente ed agli uomini attualmente a disposizione.