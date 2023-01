Palermo, dopo l’infortunio di Stulac c’è di nuovo Claudio Gomes in cabina di regia

L'ex Manchester City torna al centro della zona nevralgica in vista del Perugia

"Palermo sul sicuro: in cabina di regia tocca al francese". Apre così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che punta i riflettori sulla zona nevralgica della formazione di Eugenio Corini nel breve periodo.

Lo stop di Leo Stulac poche ore prima della gara del "Rigamonti" di Brescia si è rivelato più grave del previsto, con lo sloveno che potrebbe restare fermo ai box per diversi mesi. Il regolamento della Lega B concede ai club, una tantum, di liberare un posto in lista over in caso di infortuni che superino i sessanta giorni di inattività consecutivi. Se per rimpiazzare l'ex Empoli e Venezia il binomio dirigenziale sta puntando su alcuni nomi già noti alla piazza palermitana, è chiaro che il tecnico Corini dovrà puntare sui giocatori attualmente a disposizione.

Tornerà dunque al centro della zona nevralgica Claudio Gomes, il francese classe 2000 arrivato negli ultimi momenti di calciomercato estivo per completare il reparto e che nella seconda metà del girone d'andata è diventato un titolare inamovibile dello scacchiere tattico del tecnico di Bagnolo Mella. L'ex Manchester City e Paris Saint-Germain è riuscito a battere la concorrenza in mediana riuscendo a trovare spazio nonostante ad inizio campionato sembrasse intoccabile la "tripla S" composta da Saric, Stulac e Segre. "Ha ridato vigoria a un motore che sembrava spento, ha indotto dinamismo, intensità e quel pizzico di geometria che ha consentito al Palermo di trovare certezze nel percorso verso la continuità. [...] Non ha mollato un centimetro, rendendo prezioso il suo apporto non solo in fase di possesso ma anche in quella di contenimento", sottolinea il quotidiano.

Completeranno il reparto di centrocampo in vista della sfida del "Renato Curi" di Perugia l'intoccabile Jacopo Segre, in gol in entrambe le ultime due gare dei rosanero contro Cagliari e Brescia, con un ballottaggio sul centro-sinistra tra Dario Saric e Jeremie Broh.