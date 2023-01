Calciomercato Palermo, rebus centrocampo: tegola Stulac, obiettivo Verre. Rinaudo…

Stulac rischia un lungo stop: Palermo alla ricerca di un centrocampista sul mercato

⚽️

Frangente particolarmente impegnativo in casa Palermo, la sessione invernale di calciomercato in corso si interseca e sovrappone con la ripresa del campionato di Serie B in programma il prossimo weekend. Tra campo e scrivania, il club rosanero cerca di consolidare un sereno presente e pianificare un futuro ambizioso. Completata o quasi la missione sfoltimento dell'organico, con le cessioni ultimate di Accardi, Devetak, Crivello, Peretti e Floriano, quelle ormai prossime di Doda e Lancini, la dirigenza rosanero deve adesso incastonare quei tasselli in entrata utili ad elevare cifra tecnica e di personalità della rosa a disposizione di Corini. Renzo Orihuela, jolly difensivo classe 2001, va a rinforzare una retroguardia che ha ancora bisogno di almeno un altro puntello, probabilmente anche un paio. Prosegue alacremente la ricerca dell'esterno mancino basso, con Rinaudo e Zavagno che battono un paio di interessanti piste alternative dopo la fumata nera dell'operazione Azzi.

Pesante la tegola in mezzo al campo per Eugenio Corini, con l'infortunio di Leo Stulac che sembra essere più serio del previsto e costringere il playmaker sloveno ad un lungo stop. Il regolamento della Lega B concede ai club, una tantum, di liberare un posto in lista over in caso di infortuni che superino i sessanta giorni di inattività consecutivi. L'ex Empoli sta svolgendo tutti gli approfondimenti diagnostici del caso, con il club di viale del Fante che sta agendo con scrupolo, cautela e professionalità massima nell'assistere e supportare il calciatore in questo momento complesso.

Tuttavia, in attesa di conoscere nello specifico entità e grado della lesione ai flessori della coscia destra, si contempla realisticamente l'ipotesi di una sosta forzata ai box per il centrocampista che potrebbe comprometterne il prosieguo della stagione. Il direttore sportivo, Leandro Rinaudo, alla luce dei questa imprevista contingenza, sta setacciando con decisione il mercato alla ricerca di profili di livello che possano colmare con profitto l'eventuale vuoto nel reparto. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, il classe 1994, scuola Roma, Valerio Verre, è un obiettivo concreto del Palermo targato City Football Group. Attualmente in forza alla Sampdoria, Verre ha già vestito la maglia rosanero, conquistando un'esaltante e meritata promozione in Serie A, nel 2013-2014 con Gattuso prima e Beppe Iachini poi alla guida della compagine siciliana. Centrocampista eclettico e talentuoso, l'ex Udinese può agire da interno, mezzala sinistra o trequartista. Piede educato, rapidità d'esecuzione e di pensiero, sopraffina visione di gioco, Verre può davvero rappresentare un profilo di alto lignaggio per gli attuali standard del campionato cadetto. L'operazione non è dai contorni semplici, ma il Palermo vuole stringere i tempi ed esplorare parametri e margini di fattibilità di un acquisto che alzerebbe di molto il livello in zona nevralgica per la squadra di Corini.