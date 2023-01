Palermo, verso il Perugia: Saric in gruppo, differenziato per Buttaro e Bettella

Dopo il mini-ritiro di Roma, Brunori e compagni hanno ripreso ad allenarsi nel capoluogo siciliano, più precisamente nell'impianto di Boccadifalco, dove quest'oggi è stata effettuata una seduta sulla didattica difensiva e sulle combinazioni offensive. Dario Saric è rientrato in gruppo. L'ex difensore del Monza, Davide Bettella, ha svolto un lavoro differenziato rispetto al resto dei compagni, insieme al classe 2002 Alessio Buttaro. Infine, terapie per Leo Stulac le cui condizioni verranno valutate nelle prossime ore dallo staff medico del Palermo FC. Il club rosanero ha predisposto tutti gli accertamenti diagnostici del caso per valutare il grado della lesione muscolare dell'ex Empoli e l'effettiva entità dell'infortunio. Servirà ancora qualche giorno, dunque, per stabilire e dimensionare i reali tempi di recupero.