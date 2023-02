Palermo, la prima volta del Frosinone al “Barbera” dopo la finale playoff del 2018

Tuttavia, il prossimo ostacolo dei siciliani è la capolista della Serie B, ovvero il Frosinone di un altro ex quale Fabio Grosso. La gara è in programma sabato 18 febbraio alle ore 14:00 allo stadio "Renzo Barbera". L'entusiasmo della piazza non è calato dopo il ko di Genova, memore dei nove risultati utili consecutivi che hanno permesso una risalita in una classifica che sembrava limitare il campionato dei rosa solamente alla lotta per il mantenimento della categoria. A dimostrazione di ciò, il dato spettatori per il prossimo impegno al "Renzo Barbera" contro i ciociari continua a far ben sperare.