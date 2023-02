Palermo, l’entusiasmo non cala: il “Barbera” comincia a riempirsi per il Frosinone

Già archiviato il ko di Genova, la piazza palermitana si scalda per il Frosinone

I tifosi rosanero sono pronti ad assistere a Palermo-Frosinone, match valido per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B. La gara è in programma sabato 18 febbraio alle ore 14:00 allo stadio "Renzo Barbera". Nonostante la formazione allenata da Eugenio Corini abbia recentemente rimediato una sconfitta al "Ferraris" contro il Genoa, l'entusiasmo della piazza palermitana non ha accennato alcun calo.