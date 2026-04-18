Palermo, Inzaghi: “Questa squadra sta facendo qualcosa di speciale. Ranocchia? Sta bene”

"Ringrazio la gente, 32 mila tifosi oggi è stato qualcosa di magico. In altri campionati questi punti servivano a salire diretti, dobbiamo essere bravi a crederci fino all’ultimo. 17 clean sheet? In Europa nessuno, sono numeri impressionanti. Le altre però hanno fatto meglio di noi, dovrebbero salire tutte e quattro per quello che stanno facendo. Ci sentiamo molto forti, la strada è ormai tracciata. Rui modesto? Sta facendo vedere quelle che sono le sue qualità - ha detto l'allenatore - io lo avevo seguito anche a Pisa. Ci voleva un po’ di pazienza, oggi ha fatto vedere le sue caratteristiche e quello che può darci. Sono contento di Vasic e Gyasi, oltre a Giovane. Sono entrati molto bene e meriterebbero il gol, così come Corona. Il gruppo è forte, abbiamo giocatori importanti e non sentiamo le assenze di nessuno. Non possiamo impuntare niente a Le Douaron, Klinsmann ha fatto un miracolo. La squadra sta crescendo esponenzialmente, dobbiamo arrivare a Venezia senza rimpianti, dopo faremo i conti. Giocare contro di noi ai playoff sarà dura per gli altri. Ranocchia? Ci siamo spaventati tutti, il ginocchio gli era rimasto sotto ma sta bene, penso sarà pronto per la prossima. Facciamo l’in bocca al lupo a Klinsmann. Reggiana? Sono tutte complicate, dobbiamo pensare partita dopo partita, per sperare le dobbiamo vincere tutte. Ci siamo posti questo obiettivo. Andremo a Reggio Emilia per fare la nostra miglior partita", ha concluso.