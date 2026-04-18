Palermo, Augello: “Siamo contenti del percorso, dobbiamo guardare noi stessi. Siamo fiduciosi”

Tommaso Augello ha parlato al termine della gara contro il Cesena , che i rosanero hanno vinto per 2-0: "Siamo contenti di questi numeri, dobbiamo guardare noi stessi, purtroppo le altre stanno andando benissimo. Siamo contenti della partita di oggi - ha continuato l'ex Cagliari - del rendimento interno, un altro clean sheet porta fiducia. Vinciamo tutte le partite e vedremo cosa succederà alla fine"

"Daremo tutto, in caso di playoff con questo pubblico sarà bellissimo. Le altre stanno facendo meglio di noi, se le altre saranno più brave alla fine del campionato gli stringeremo la mano e faremo i playoff ma nel calcio non si sa mai. Dobbiamo fare il nostro e non dobbiamo perdere energie. Non abbiamo affrontato male gli scontri diretti, ne abbiamo pareggiati tanti ma è una storia passata. Col Monza abbiamo fatto una buona partita ed il risultato è stato pesante. A Frosinone abbiamo fatto la nostra miglior partita, una prestazione che ci dà sicurezza e tanta stima. Siamo contenti del percorso, siamo fiduciosi. Sono contento del mio rendimento, voglio dare il mio contributo in tutte le partite. Rui modesto? Giocatore importante che viene da A, ha avuto bisogno di un periodo di ambientamento e oggi ha fatto una grande partita", ha concluso.