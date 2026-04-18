Pohjanpalo da record, Palermo da appalusi: 2-0 al Cesena

Al momento le due squadre sarebbero qualificate ai play-off, e i risultati maturati nel pomeriggio non sono stati confortanti. La gara del Barbera diventa quindi una sorta di match preparatorio per quello che sarà il post-season, anche se il finale di stagione può regalare sorprese. A Palermo iniziano ad arrivare i primi caldi stagionali, anche se il ritmo della gara è intenso fin dal primo pallone giocato. Inzaghi ha scelto la via della continuità dopo l'ottima prestazione di Frosinone. Gli interpreti sono sempre quelli, e iniziano a vedersi segnali incoraggianti anche da giocatori sottotono, su tutti Rui Modesto. Schierato sulla destra, Inzaghi sceglie di attaccare da quel lato sfruttando il continuo interscambio con Pierozzi, e bastano otto minuti per mostrare l'efficacia della scelta. Triangolo tra i due, filtrante verso Le Douaron, livellato al suolo. La palla rimane nei pressi dei trenta metri, Pohjanpalo si avventa sulla sfera, si allarga e apre il diagonale. 1-0, ventidue in campionato. Sulla scia dell'entusiasmo, i rosanero attaccano a testa bassa, giocano e si divertono. Non passano nemmeno due minuti e Le Douaron ha la palla per fare 2-0, ma un autentico miracolo di Klinsmann tiene in vita gli emiliani, che iniziano a trovare spazi in ripartenza. Su una di queste Cerri si fa quasi settanta metri in progressione e apparecchia per Berti, Gomis si fionda sul centrocampista bianconero e gli chiude lo specchio. È una bellissima partita al Barbera, giocata a viso aperto da entrambe la squadre, ad alti ritmi e sotto gli occhi di un pubblico eccezionale. Anche nella ripresa il copione della partita rimane invariato, con qualche tentativo in più da parte del Cesena, più coraggioso nella prima fase di secondo tempo. Il Palermo inizialmente sembra in modalità "risparmio energetico", ma con lucidità e qualità i rosanero trovano il raddoppio. Nell'azione entrano in gioco praticamente tutti, e dopo quasi un minuto di fraseggio Rui Modesto mette in mezzo un pallone che deve essere soltanto spinto in porta da Pohjanpalo. È un pomeriggio storico per l'attaccante finlandese, che mette in fondo al sacco il ventitreesimo pallone del suo campionato e aggiorna il suo record personale di reti in un campionato (a Venezia si fermò a 22). Con il raddoppio la partita è in ghiaccio, e un finale di gestione accompagna la squadra di Inzaghi verso i tre punti, sotto gli applausi scroscianti del pubblico del Barbera.