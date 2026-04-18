di Dennis Rusignuolo
LA PARTITA
Pohjanpalo da record, Palermo da appalusi: 2-0 al Cesena
Dopo i successi di Monza e Frosinone, anche il Palermo risponde alla grande alla chiamata. I rosanero vincono e convincono contro il Cesena e provano a mantenere vivo il sogno Serie A. Sotto gli occhi dei trentamila del Barbera, bastano due sigilli di uno storico Pohjanpalo per blindare il quarto posto, che non sembrava in discussione, e rimanere attaccati il più possibile al secondo posto.
La gara
Al momento le due squadre sarebbero qualificate ai play-off, e i risultati maturati nel pomeriggio non sono stati confortanti. La gara del Barbera diventa quindi una sorta di match preparatorio per quello che sarà il post-season, anche se il finale di stagione può regalare sorprese. A Palermo iniziano ad arrivare i primi caldi stagionali, anche se il ritmo della gara è intenso fin dal primo pallone giocato. Inzaghi ha scelto la via della continuità dopo l'ottima prestazione di Frosinone. Gli interpreti sono sempre quelli, e iniziano a vedersi segnali incoraggianti anche da giocatori sottotono, su tutti Rui Modesto. Schierato sulla destra, Inzaghi sceglie di attaccare da quel lato sfruttando il continuo interscambio con Pierozzi, e bastano otto minuti per mostrare l'efficacia della scelta. Triangolo tra i due, filtrante verso Le Douaron, livellato al suolo. La palla rimane nei pressi dei trenta metri, Pohjanpalo si avventa sulla sfera, si allarga e apre il diagonale. 1-0, ventidue in campionato. Sulla scia dell'entusiasmo, i rosanero attaccano a testa bassa, giocano e si divertono. Non passano nemmeno due minuti e Le Douaron ha la palla per fare 2-0, ma un autentico miracolo di Klinsmann tiene in vita gli emiliani, che iniziano a trovare spazi in ripartenza. Su una di queste Cerri si fa quasi settanta metri in progressione e apparecchia per Berti, Gomis si fionda sul centrocampista bianconero e gli chiude lo specchio. È una bellissima partita al Barbera, giocata a viso aperto da entrambe la squadre, ad alti ritmi e sotto gli occhi di un pubblico eccezionale. Anche nella ripresa il copione della partita rimane invariato, con qualche tentativo in più da parte del Cesena, più coraggioso nella prima fase di secondo tempo. Il Palermo inizialmente sembra in modalità "risparmio energetico", ma con lucidità e qualità i rosanero trovano il raddoppio. Nell'azione entrano in gioco praticamente tutti, e dopo quasi un minuto di fraseggio Rui Modesto mette in mezzo un pallone che deve essere soltanto spinto in porta da Pohjanpalo. È un pomeriggio storico per l'attaccante finlandese, che mette in fondo al sacco il ventitreesimo pallone del suo campionato e aggiorna il suo record personale di reti in un campionato (a Venezia si fermò a 22). Con il raddoppio la partita è in ghiaccio, e un finale di gestione accompagna la squadra di Inzaghi verso i tre punti, sotto gli applausi scroscianti del pubblico del Barbera.
Crescita
Il segnale era stato lanciato a Frosinone, nonostante il pareggio finale, ma contro il Cesena la crescita dei ragazzi di Inzaghi in questo finale di stagione diventa un dato di fatto. Partita azzannata nel modo giusto fin dall'inizio, e nel mezzo dei due gol anche una buona gestione del pallone e delle energie. I rosanero sono andati per lunghi tratti con il pedale dell'acceleratore costantemente abbassato e questo mostra una brillantezza fisica che può essere decisiva nel finale di stagione. I risultati delle avversarie non sorridono al Palermo, che rimane al quarto posto e non assottiglia il distacco dal secondo posto, ma queste ultime due gare hanno iniziato a dare dei segnali incoraggianti a tutto il pubblico rosanero. Nel pomeriggio del Barbera funziona praticamente tutto, e se Pohjanpalo oramai non fa più notizia, chi si prende la scena è Rui Modesto. Un motorino perpetuo sulla fascia, una buona sinergia negli scambi di posizione con Pierozzi, e un cross al bacio per il 2-0 di Pohjanpalo. Inzaghi ha puntato forte sul giocatore angolano per questo finale di stagione, e la catena di destra con il doppio esterno sembra andare a una cilindrata importante.
Classifica
Rosanero che salgono a quota 68 punti in classifica, anche se il distacco dal secondo posto rimane invariato visti i successi di Monza e Frosinone. Il successo casalingo certifica almeno il quarto posto per il Palermo, che quindi, in caso di eventuali play-off, comincerà il suo percorso dalla semifinale.
Chi rischia di non rientrare nelle migliori otto è il Cesena, che rimane ancorato all'ottavo posto con 44 punti, ma adesso il distacco dalle inseguitrici si è frantumato. Un successo della Carrarese può estromettere già in questa giornata la squadra di Cole, che deve conquistare l'ultima piazzola degli spareggi in questo finale di stagione.
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