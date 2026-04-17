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I CONVOCATI

Palermo-Cesena, la lista dei convocati di Inzaghi: torna Corona, ancora out Johnsen

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La lista dei convocati di Inzaghi in vista della gara contro il Cesena
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Il Palermo ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida in programma domani, al "Renzo Barbera", contro il Cesena. Torna in lista Giacomo Corona, che ha recuperato dall'infortunio. Ancora fuori Dennis Johnsen. Assente anche Patryk Peda per squalifica.

LA LISTA

1 Gomis

3 Augello

5 Palumbo

6 Gomes

8 Segre

10 Ranocchia

11 Gyasi

13 Bani

14 Vasic

17 Giovane

18 Modesto

19 Bereszynski

20 Pohjanpalo

21 Le Douaron

27 Pierozzi

28 Blin

31 Corona

32 Ceccaroni

66 Joronen

72 Veroli

77 Di Bartolo

96 Magnani

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