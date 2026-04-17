Il Palermo ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida in programma domani, al "Renzo Barbera", contro il Cesena. Torna in lista Giacomo Corona, che ha recuperato dall'infortunio. Ancora fuori Dennis Johnsen. Assente anche Patryk Peda per squalifica.
I CONVOCATI
Palermo-Cesena, la lista dei convocati di Inzaghi: torna Corona, ancora out Johnsen
La lista dei convocati di Inzaghi in vista della gara contro il Cesena
LA LISTA
1 Gomis
3 Augello
5 Palumbo
6 Gomes
8 Segre
10 Ranocchia
11 Gyasi
13 Bani
14 Vasic
17 Giovane
18 Modesto
19 Bereszynski
20 Pohjanpalo
21 Le Douaron
27 Pierozzi
28 Blin
31 Corona
32 Ceccaroni
66 Joronen
72 Veroli
77 Di Bartolo
96 Magnani
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