Palermo, Inzaghi: “A Frosinone la reazione è stata incredibile. Australia? Può essere uno stimolo in più”

Le dichiarazioni dell'allenatore dei rosanero in vista della gara contro il Cesena

⚽️ 17 aprile 2026 (modifica il 17 aprile 2026 | 18:56)

L'allenatore del Palermo, Filippo Inzaghi, è intervenuto in conferenza stampa in vista del match, in programma domani, contro il Cesena al "Renzo Barbera"

Rispetto a inizio stagione, oggi si percepisce un rapporto diverso con i tifosi. Può essere questa un’arma in più?

“All’inizio dissi che se dopo una partita come quella di Frosinone ci fosse stata gente ad aspettarci, sarebbe stato un grande successo. È successo, ma questo non ci deve accontentare: deve responsabilizzarci.”

“Abbiamo un pubblico e una società da palcoscenico superiore. Dovevamo meritarceli e penso che da 22 partite sia iniziato qualcosa di bello. Sono molto fiducioso e queste cose mi toccano profondamente.”

Il Palermo segna spesso nei minuti finali: è un segnale della vostra mentalità?

“A Frosinone la squadra ha sorpreso anche me. Dopo il loro gol pensavo fosse troppo ingiusto, ma la reazione è stata incredibile. Questo mi lascia ben sperare per il futuro.”

Le fa piacere sapere che il Palermo giocherà in Australia con Inter, Milan e Juventus? Può essere uno stimolo in più?

“Sapevo cos’era Palermo e oggi ne sono ancora più convinto. Io e la mia famiglia stiamo bene, mi sento molto considerato. Mi piacerebbe regalare qualcosa di speciale a questa gente.”

“Qui è come essere già in una categoria superiore: adesso dobbiamo meritarcela sul campo.”